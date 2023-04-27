Франц Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост покинет свой пост по окончании сезона-2023, сообщает пресс-служба команды.

Также исполнительным директором команды назначен Петер Байер, который ранее работал в ФИА на должности генерального секретаря федерации и исполнительного директора «Формулы-1». Место Тоста в команде займет теперь уже бывший гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес.

Дата начала работы Мекьеса в «Альфа Таури» пока остается неизвестной — для начала у специалиста должен истечь срок обязательного отпуска после ухода из «Феррари».

Тост руководил «Торо Россо» («Альфа Таури») с момента основания команды в 2005 году.

«Для меня было большой честью возглавлять команду на протяжении столь долгого времени и с большим удовольствием работать в коллективе с таким количеством мотивированных и квалифицированных людей, разделявших мою страсть к «Формуле-1». Но мне уже 67 лет — и сейчас пришло время передать полномочия другим. В лице Петера, который будет новым генеральным директором, и Лорана, который будет руководить командой, мы нашли двух настоящих профессионалов, которые выведут «Альфа Таури» на новый уровень. Хотел бы поблагодарить всех за прекрасное сотрудничество», — приводит слова Тоста пресс-служба.