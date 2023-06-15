Франц Тост считает, что доминирование «Ред Булл» не подрывает интерес к «Формуле-1»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о доминировании «Ред Булл» в «Формуле-1».

«Переживаю ли вы за «Ф-1» в свете доминирования «Ред Булл»? Нет. Куда бы мы ни приехали, трибуны полны почти на каждой трассе — в Австрии тоже, кстати. Тот факт, что в Германии и Австрии рейтинги снижаются, в основном связан с отсутствием местных героев. Когда я приехал в Германию в 1988 году, «Формула-1» была на задворках. Потом появился Михаэль Шумахер, и рейтинги взлетели. То же самое произошло в Испании с Алонсо», — приводит слова Тоста издание Osterreich.

Также он высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппен, с которым работал в «Торо Россо».

«Ред Булл» построил ему невероятно хорошую машину, в команде потрясающие технические специалисты. Это идеально сочетается с его исключительным мастерством. Никто не способен даже приблизиться. Выиграет ли «Ред Булл» все гонки в этом году? Если говорить о скорости, это возможно. Но ничто нельзя утверждать с уверенностью", — сказал Тост.

«Ред Булл» занимает первую строчку в Кубке конструкторов с 287 очками. На второй строчке «Мерседес» (152), на третьей — «Астон Мартин» (134).

Следующий этап «Ф-1» пройдет в Монреале (Канада) с 16 по 18 июня.