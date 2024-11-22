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Сегодня, 16:14

Фредерик Вассер назвал странной претензию от FIA

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Глава «Феррари» Фредерик Вассер высказался о недавнем решении Международной автомобильной федерации (FIA), касающемся запрета защитных пластин под днищем болидов.

Вассер подтвердил, что команде пришлось внести коррективы в конструкцию болида.

«Да, нам пришлось внести изменения, но до этого у нас было подтверждение от FIA, что планка законна. Я думаю, что это было правильным решением с нашей стороны — не бороться, потому что я хочу сосредоточиться на чемпионате, а не на подобных обсуждениях. Но подход был странным», — цитирует Вассера RacingNews365.

Директива FIA запрещает использование защитных элементов, которые уменьшали износ планки под днищем машины.

Ранее стало известно, что «Формула-1» дала согласие на расширение числа участников чемпионата до 11 команд с 2026 года.

Источник: racingnews365
Формула-1
Феррари

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