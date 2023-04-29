КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:42

Вассер: «Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил прогресс команды на «Гран-при Азербайджана».

Пилот скудерии Шарль Леклер взял поул в пятничной квалификации к гонке, а в субботнем спринте сумел финишировать вторым.

«Машину улучшили еще в Мельбурне, теперь же задача — собрать все в единое целое и заработать очки. Темп есть, мы взяли поул, мы уже далеко от той формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но даже хотя мы были быстрее «Ред Булл» в квалификации, они все еще впереди нас. Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль», — приводит слова Вассера GPblog.

Формула-1
Феррари
0
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
Актер Сергей Колесников умер в возрасте 68 лет
МИД РФ предрек властям Польши последствия после захвата школы при посольстве РФ
Момент смертельного ДТП с участием мотоцикла и такси в Москве попал на видео
В Совбезе заявили о необходимости полного разгрома киевского режима
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен недоволен действиями Расселла: «У меня в боковом понтоне болида дыра»