Вассер: «Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер отметил прогресс команды на «Гран-при Азербайджана».

Пилот скудерии Шарль Леклер взял поул в пятничной квалификации к гонке, а в субботнем спринте сумел финишировать вторым.

«Машину улучшили еще в Мельбурне, теперь же задача — собрать все в единое целое и заработать очки. Темп есть, мы взяли поул, мы уже далеко от той формы, в которой пребывали в Бахрейне. Но даже хотя мы были быстрее «Ред Булл» в квалификации, они все еще впереди нас. Когда Перес открыл DRS, он словно пересел в космический корабль», — приводит слова Вассера GPblog.