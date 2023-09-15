Вассер: «Сегодня в Сингапуре была лучшая пятница «Феррари» с начала сезона»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал лидерство команды в пятничных практиках «Гран-при Сингапура». В обоих заездах первые два места заняли пилоты команды.

«Прежде всего, это, вероятно, наша лучшая пятница с начала сезона. Немного неожиданно на такой трассе, но мы проделали хорошую работу. Однако квалификация состоится завтра, а не сегодня, и это будет в значительной степени вопрос подготовки и управления шинами. В любом случае, всегда лучше стартовать так, чем в середине группы», — приводит слова Вассера Formula Passion.

Также руководитель команды ответил на вопрос, может ли «Феррари» претендовать на поул-позицию в гонке.

«Трудно сказать, можем ли мы претендовать на поул-позицию, потому что завтра мы все будем очень близки. Мы должны сосредоточиться на нашей работе и подготовке шин к сухому кругу, потому что я думаю, что это будет решающим фактором, а также настройки машины. Нас не волнует, что происходит с «Ред Булл». Возможно, завтра они найдут свой темп. Действительно, сегодня у них был трудный день», — сказал Вассер.

В субботу, 16 сентября, в 12.30 по московскому времени пройдет третья практика «Гран-при Сингапура», а в 16.00 — квалификация. Сама гонка состоится 17 сентября в 15.00 мск.