Вассер — о переходе Сайнса в «Уильямс»: «Там Карлос будет чувствовать себя как дома»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер прокомментировал переход пилота команды Карлоса Сайнса в «Уильямс» с сезона-2025.

«Я рад, что Карлос присоединится к «Уильямсу» со следующего сезона. Это команда с великой историей и богатым наследием, основанная просвещенным человеком с амбициозным мировоззрением, так что я знаю, что там Карлос будет чувствовать себя как дома. Я очень уважаю Джеймса Воузла и уверен, что Карлос внесет весомый вклад в развитие этой команды», — приводит слова Вассера Racingnews365.

Также Вассер отметил, что пока Сайнс остается гонщиком «Феррари» и вместе с командой будет бороться за каждое очко, до самого последнего круга этого сезона.

29-летний испанец подписал контракт с «Уильямс» на два года с возможностью продления. По информации СМИ, пилот будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.