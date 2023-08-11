Вассер: «К сентябрю болид «Феррари» должен стать на 0,2 секунды быстрее»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о планах по доработке болида команды «Формулы-1».

«У нас есть план развития болида. Данные которого говорят о том, что к сентябрю наша машина должна стать на 0,2 секунды быстрее, к октябрю еще на 0,2 секунды быстрее, и еще на 0,4 секунды быстрее в следующем году. У команды есть рабочий план и мы не можем позволить себе терять время, пытаясь синхронизироваться с другими департаментами, в которых произошли кадровые перестановки», — приводит слова Вассера Italy24.

В сезоне-2023 «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов (191 очко). Пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс в личном зачете находятся на пятой и седьмой строчках соответственно.