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Сегодня, 08:22

Вассер: «Прогнозы — это полная чушь. Зимой каждая команда считает себя будущим чемпионом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал о том, с каким настроем команда подходит к «Гран-при Саудовской Аравии».

«Надеюсь, в Джидде мы будем немного ближе к «Ред Булл». Мы не можем быть удовлетворены текущим положением. Надеюсь, что с небольшими новинками мы сможем сделать шаг вперед. Мы никогда не делали никаких предположений о том, насколько будем конкурентоспособны относительно «Ред Булл», не делали прогнозов и так далее. Все это полная чушь. Зимой каждая команда считает себя будущим чемпионом», — приводит слова Вассера Racingnews365.

Также руководитель «Феррари» назвал задачи команды на гонку в Джидде.

«В Бахрейне все прошло совсем не так, как мы надеялись, так что нам нужно реагировать. Мы будем атаковать, мы все предельно мотивированы, все будут работать на команду, чтобы решить проблемы. В Джидде нужно подготовить новинки, устранить неполадки и улучшить работу болида. Такие задачи стоят перед всеми командами. Неважно, выиграл ты в Бахрейне или нет, — подход меняться не должен: нужно выжимать максимум из имеющихся у тебя возможностей», — отметил Вассер.

17 марта в 16.30 по московскому времени состоится первая практика «Гран-при Саудовской Аравии». В 20.00 пройдет вторая практика.

Льюис Хэмилтон. Тупик для «Феррари» и Хэмилтона? «Гран-при Саудовской Аравии» может стать ключевым этапом сезона

Формула-1
Феррари
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