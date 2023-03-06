Вассер — об отставании от «Ред Булл»: дело в настройках авто, а не в концепции

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассер считает, что его команде по силам бороться с «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1, если подберет верные настройки автомобиля.

«Может ли концепция «Феррари» оказаться лучше, чем у «Ред Булл»? Я полностью убежден в этом. Я никогда не видел, чтобы машина, которая в квалификации соответствовала бы темпу другой машины, не могла бы бороться с ней в гонке. В таком случае встает вопрос настроек и некоторых деталей автомобиля. Это вообще не вопрос концепции. Так что нам не обязательно смотреть в их направление.

Подводя итог, я бы сказал, что в квалификационном темпе мы на высоте и сравнялись с «Ред Булл», по крайней мере, в Бахрейне. Это положительный момент. Сейчас мы должны быть реалистами. Если мы хотим прогрессировать, нам нужно иметь четкую картину ситуации. Сейчас надежность находится не на том уровне, который нам нужен», — приводит слова Вассера Motorsport.

5 марта пилот «Феррари» Шарль Леклер не смог завершить первую гонку сезона-2023 «Формулы-1» в Бахрейне из-за проблем с двигателем.