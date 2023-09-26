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Сегодня, 11:34

Вассер: «Будем бороться с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов до самого конца»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил, что команда будет стремиться занять второе место в Кубке конструкторов.

«Сейчас уже слишком поздно отправлять в аэродинамическую трубу какие-то новинки конкретно для машины 2023 года. Но тесты новых деталей, которые мы можем провести на этой машине, помогут нам в разработке болида следующего года. И мы не должны откладывать на потом борьбу, если она идет уже сегодня. Мы ведем борьбу с «Мерседесом» и должны принять этот бой. Это имеет ключевое значение для нашей команды — и мы будем бороться с «Мерседесом» до самого конца сезона», — приводит слова Вассера Gp Blog.

«Феррари» на данный момент занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 285 очков. Команда отстает от «Мерседеса», который идет вторым, на 20 очков.

На прошедшем «Гран-при Японии» «Ред Булл» досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023 (623 очка).

Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Феррари
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