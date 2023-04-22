Вассер: «Феррари» нужно сосредоточиться на себе, а не на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин»

«Феррари» не должна уделять лишнее внимание скорости конкурентов, заявил руководитель команды Фредерик Вассер.

«Было бы ошибкой сосредоточиться на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин». Нужно самим извлекать максимум и сосредоточиться на себе. Но между второй и третьей гонкой нам удалось сделать существенный шаг вперед, мы привезли пару обновлений. Полагаю, проблема в Мельбурне состояла не в потенциале машины, а скорее в том, как мы выжимали из нее скорость — вот чему следует уделить внимание», — приводит слова Вассера Autosport.

Также руководитель скудерии высказался о предстоящем «Гран-при Азербайджана».

«Этап в Баку играет важнейшую роль, потому что будут две квалификации и две гонки. Команда должна сработать лучше и реализовать потенциал болида. К тому же конфигурация трассы в Баку абсолютно другая. Однако самое главное — сделать все возможное и сосредоточиться на себе, а не на других», — подчеркнул Вассер.

Четвертый этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка).