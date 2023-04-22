Вассер: «Феррари» нужно сосредоточиться на себе, а не на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин»

Сегодня, 14:20
«Феррари» не должна уделять лишнее внимание скорости конкурентов, заявил руководитель команды Фредерик Вассер.
«Было бы ошибкой сосредоточиться на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин». Нужно самим извлекать максимум и сосредоточиться на себе. Но между второй и третьей гонкой нам удалось сделать существенный шаг вперед, мы привезли пару обновлений. Полагаю, проблема в Мельбурне состояла не в потенциале машины, а скорее в том, как мы выжимали из нее скорость — вот чему следует уделить внимание», — приводит слова Вассера Autosport.
Также руководитель скудерии высказался о предстоящем «Гран-при Азербайджана».
«Этап в Баку играет важнейшую роль, потому что будут две квалификации и две гонки. Команда должна сработать лучше и реализовать потенциал болида. К тому же конфигурация трассы в Баку абсолютно другая. Однако самое главное — сделать все возможное и сосредоточиться на себе, а не на других», — подчеркнул Вассер.
Четвертый этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 28 по 30 апреля.
«Феррари» (26 очков) по итогам трех гонок занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Лидером является «Ред Булл» (123 очка).