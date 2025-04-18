Гасли лучший в первой тренировке «Гран-при Саудовской Аравии»

В пятницу, 18 апреля, прошла первая тренировка пятого этапа «Формулы-1» в сезоне-2025 года — «Гран-при Саудовской Аравии» на городской трассе в Джидде.

Лидером стал пилот «Альпин» Пьер Гасли. Вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларена». Третьим оказался Шарль Леклер из «Феррари».

Первая тренировка. «Гран-при Саудовской Аравии»:

1. Пьер Гасли («Альпин») — 1:29.239.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.007.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.070.

4. Оскар Пиастри «(Макларен») +0.102.

5. Александер Албон («Уильямс») +0.367.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.379.

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.540.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.576.

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.579.

10. Юки Цунода («Ред Булл») +0.582.

11. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.668.

12. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.677.

13. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.695.

14. Фернандо Алонсо «(Астон Мартин») +0.737.

15. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.772.

16. Джек Дуэн («Альпин») +0.944.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.344.

18. Оливер Берман («Хаас») +1.356.

19. Эстебан Окон («Хаас») +1.790.

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.799.