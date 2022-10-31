Гасли осталось набрать два штрафных балла до пропуска гонки

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о двух штрафных баллах, которые он получил после «Гран-при Мексики».

«Я гонщик. Если я вижу просвет, то иду в атаку. Если что-то не так, просто скажите вернуть позицию, и я попробую обогнать позже. Никаких комментариев не было. Обидно. Раньше мне передавали, что нужно вернуть место, но почему-то не в этот раз. Придется поменять подход, потому что постоянно происходит одно и то же, как мне кажется. Не думаю, что FIA сказала команде о необходимости отдать позицию — мне бы сообщили. FIA в последнее время действует достаточно жестко, похоже. В прошлые выходные половина пелотона оставляла слишком большие зазоры в режиме машины безопасности, а штраф получил я. Сейчас борьба была довольно плотной, и я не знаю, почему мне не сказали вернуть позицию. В конечном счете я пытаюсь выкладываться по полной, и глупые штрафные баллы — последнее, что мне нужно. По всей видимости, в данный момент FIA недовольна моими действиями, так что я обсужу с ними и постараюсь понять, что именно мне нужно изменить», — приводит слова Гасли RaceFans.

Гасли получил два штрафных балла за выдавливание пилота «Астон Мартина» Лэнса Стролла. Таким образом, 26-летний француз набрал 10 штрафных баллов из 12. Если Гасли заработает еще два балла до 22 мая 2023 года, то пропустит одну гонку.

После 20 этапа Гасли занимает 14-е место в личном зачете, набрав 23 очка.