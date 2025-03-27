Гасли верит в чемпионский титул в 2026 году

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что рассматривает 2026 год как реальный шанс побороться за звание чемпиона мира.

«Следующий сезон крайне важен, ведь уже в 2026 году у меня есть все шансы завоевать титул. Конечно, сейчас я полностью сконцентрирован на 2025 годе, но как команда мы понимаем, какие задачи стоят перед нами в ближайшие сезоны.

На презентации «Формулы-1» я говорил: если бы решение зависело только от меня, я бы направил все ресурсы и финансы на подготовку к 2026 году. Неважно, займу я шестое, седьмое или девятое место в этом сезоне — гораздо важнее, чтобы в следующем мы могли бороться за подиумы и победы», — приводит слова Гасли RacingNews365.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.