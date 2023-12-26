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Сегодня, 09:41

Гасли — о своем напарнике Оконе: «Мы сотрудничаем, но между нами нет дружеских отношений»

Алина Савинова
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Эстебаном Оконом.

«Нас разделяет история нашей жизни. Однако мы сотрудничаем друг с другом, поскольку оба хотим победить, а это возможно при условии, если мы будем работать как одна команда. Если говорить о личной стороне нашей жизни, то между нами нет никаких отношений, да они мне и не нужны. Единственное, что мне необходимо — чтобы Эстебан работал с максимальной отдачей, помогал команде. Этого достаточно», — сказал французский гонщик.

По итогам сезона-2023 Гасли занял 11-ю позицию в личном зачете пилотов, набрав 62 очка. Окон стал 12-м с 58 очками. Команда «Альпин» в Кубке конструкторов заняла шестое место.

Источник: https://www.auto-motor-und-sport.de/
Формула-1
Альпин
Пьер Гасли
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