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Формула-1

Сегодня, 09:04

Гельмут Марко рассказал, что повреждения болида Переса обойдутся «Ред Булл» в два-три миллиона

Виктория Кравченко
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением по поводу решения судей не расследовать столкновение Серхио Переса и соперника из «Хааса» Кевина Магнуссена на старте «Гран-при Монако». Он удивлен поведением судей.

«Есть фактор опасности, есть фактор повреждений, которые обойдутся в сумму от двух до трех миллионов [долларов или евро]. Это окажет огромное влияние на наш потолок расходов», — цитирует Марко Sky Sport.

На прямой после первого поворота Перес повернул болид в правую сторону и зацепил правым задним колесом переднее антикрыло машины Магнуссена. В результате пилота «Ред Булл» закрутило, и он задел партнера Магнуссена по команде Нико Хюлькенберга. Все три гонщика сошли с дистанции.

После восьмого этапа в личном зачете «Формулы-1» лидирует Ферстаппен, который набрал 169 очков. Вторым идет Леклер с 138 очками, третьим — Ландо Норрис («Макларен», 133 очка).

Формула-1
Серхио Перес
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Перес считает, что Магнуссена нужно было наказать за аварию в гонке в Монако