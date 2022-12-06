Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:15

Гендиректор «Альпин» рассказал, что Алонсо не хотел работать на симуляторе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что гонщик Фернандо Алонсо не хотел работать на симуляторе.

«Гасли будет принимать активное участие в работе на симуляторе, это одно из главных его отличий от Алонсо. Не всем гонщикам нравится работать на симуляторе, но это тоже важный аспект. В этом году было очень много задач, но Фернандо не хотел работать на симуляторе, пускай это и не преуменьшает его талант как пилота», — приводит слова Росси GPBlog.

В сезоне-2022 41-летний испанец занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко.

С 2023 года Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года. Его место в «Альпин» займет француз Пьер Гасли.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/164583/alpine-ceo-confirms-criticism-ocon-alonso-didn-t-do-simulator-work.html
Формула-1
Альпин
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вольф не уверен, что какой-то команде «Ф-1» удастся выиграть восемь чемпионских титулов подряд