Гендиректор «Альпин» высказался о взаимоотношениях Окона и Гасли

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о взаимоотношениях между пилотами команды Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.

«В первую очередь важно, чтобы выигрывала команда. Мы позволяем сражаться, пока это не идет во вред нам. Если возникнут проблемы, пилоты понимают, что будет. Проигравшими в этой ситуации будут они. Гасли и Окон должны показать, что стали взрослыми лидерами. Оба знают, что за недостаточно взрослое поведение любого из них выставят из команды. Это опасно. Они уже подтвердили и вместе, и по отдельности, что ситуацию понимают», — приводит слова Росси L'Equipe.

Во время выступлений в картинге французские пилоты поддерживали дружеские отношения, однако, как только гонщики стали соперничать на международном уровне их отношения ухудшились.

СМИ сообщали, что в «Альпин» запретят семьям Гасли и Окона посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов.