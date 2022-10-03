Бинотто: «Старт в Сингапуре вышел неудачным, это повлияло на оставшуюся часть гонки»

Бинотто заявил, что неудачный старт «Феррари» в Сингапуре повлиял на всю гонки

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто подвел итоги «Гран-при Сингапура».

«Старт вышел неудачным. Мы потеряли позиции, это повлияло на оставшуюся часть гонки. Полагаю, результат был бы лучше, проведи мы старт успешно. Тем не менее второе и третье места — хороший итог в плане борьбы в Кубке конструкторов. Машина в целом работала здорово и на мокрой трассе, и на сухой. Мы можем быть довольны. Думаю, команда решила некоторые из проблем», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.

Также руководитель команды подчеркнул, что «Феррари» установила «слики» Шарлю Леклеру раньше, чем соперники из «Ред Булл».

«Мы быстро перешли на «слики». Команда смело поменяла шины раньше Переса. Я считаю, мы хорошо проявили себя на мокрой трассе и на сухой, это наиболее позитивный итог уик-энда», — отметил Бинотто.

Пилот «Ред Булла» Серхио Перес стал победителем «Гран-при Сингапура».

Вторым и третьим финишировали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс.