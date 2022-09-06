Бинотто заявил, что «Феррари» по-прежнему стремится выиграть все гонки

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на последних «Гран-при».

«У нас не было темпа в трех гонках подряд. Думаю, «Гран-при Нидерландов» был похож на Венгрию. Мы провели хорошую квалификацию в минувший уикенд, однако были недостаточно конкуренты в гонке. Прошло три гонки, в которых мы не показали своего потенциала. И это то, с чем необходимо разобраться как можно скорее, осталось всего несколько гонок. Мы по-прежнему намерены побеждать в каждой гонке, в том числе и в Монце», — приводит слова Бинотто издание The Race.

«Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов (376 очков). На первом месте «Ред Булл» — 511 очков.

«Гран-при Италии» пройдет с 9 по 11 сентября в Монце.