Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

6 сентября, 22:55

Бинотто заявил, что «Феррари» по-прежнему стремится выиграть все гонки

Анна Горшкова
Корреспондент

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлении команды на последних «Гран-при».

«У нас не было темпа в трех гонках подряд. Думаю, «Гран-при Нидерландов» был похож на Венгрию. Мы провели хорошую квалификацию в минувший уикенд, однако были недостаточно конкуренты в гонке. Прошло три гонки, в которых мы не показали своего потенциала. И это то, с чем необходимо разобраться как можно скорее, осталось всего несколько гонок. Мы по-прежнему намерены побеждать в каждой гонке, в том числе и в Монце», — приводит слова Бинотто издание The Race.

«Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов (376 очков). На первом месте «Ред Булл» — 511 очков.

«Гран-при Италии» пройдет с 9 по 11 сентября в Монце.

Формула-1
Феррари
2
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хэмилтон — о трассе в Зандворте: «Таких трасс больше не делают, и я не понятию, почему»

«Феррари» представила специальную желтую ливрею для «Гран-при Италии»