Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:26

Глава «Ламборгини» Санна рассказал, чем будет заниматься Квят в 2023 году

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава «Ламборгини» Джорджо Санна рассказал об обязанностях гонщика Даниила Квята в команде в 2023 году.

«Мы очень рады приветствовать Даниила в «Ламборгини» и считаем, что он будет сильным активом для нашего проекта LMDh в течение сезона 2023 года. Основная роль Даниила будет заключаться в тесной работе с нашими инженерами и механиками над прототипом автомобиля, который дебютирует в следующем году. Учитывая его огромный опыт в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что он сыграет решающую роль в том, что мы начнем выступать в 2024 году», — приводит слова Санны пресс-служба «Ламборгини».

28-летний Квят провел в общей сложности шесть сезонов в «Формуле-1», выступая за Red Bull Racing и ее дочернюю команду Scuderia AlphaTauri. Его последний «Гран-при» состоялся в 2020 году, после чего Alpine наняла его в качестве резервного гонщика на один год.

Формула-1
Даниил Квят
0
Читайте также
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квят стал заводским пилотом Lamborghini в гонках на выносливость

Квят высказался о подписании контракта с «Ламборгини»