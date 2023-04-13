Глава «Ламборгини» Санна рассказал, чем будет заниматься Квят в 2023 году

Глава «Ламборгини» Джорджо Санна рассказал об обязанностях гонщика Даниила Квята в команде в 2023 году.

«Мы очень рады приветствовать Даниила в «Ламборгини» и считаем, что он будет сильным активом для нашего проекта LMDh в течение сезона 2023 года. Основная роль Даниила будет заключаться в тесной работе с нашими инженерами и механиками над прототипом автомобиля, который дебютирует в следующем году. Учитывая его огромный опыт в других гоночных категориях, я не сомневаюсь, что он сыграет решающую роль в том, что мы начнем выступать в 2024 году», — приводит слова Санны пресс-служба «Ламборгини».

28-летний Квят провел в общей сложности шесть сезонов в «Формуле-1», выступая за Red Bull Racing и ее дочернюю команду Scuderia AlphaTauri. Его последний «Гран-при» состоялся в 2020 году, после чего Alpine наняла его в качестве резервного гонщика на один год.