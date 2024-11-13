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Формула-1

Сегодня, 09:35

Гоночный директор «Формулы-1» Виттих заявил, что ушел в отставку не добровольно

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Гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих прокомментировал информацию о своей отставке с должности перед окончанием сезона.

По информации Международной автомобильной федерации (ФИА), 52-летней немец добровольно покинул пост гоночного директора «Формулы-1», чтобы использовать новые возможности своей карьеры.

«Я не подавал в отставку», — приводит реакцию Виттиха Motorsport-Magazin.

Немецкий специалист был гоночным директором «Формулы-1» с 2022 года, вместо него должность займет Руй Маркес, который приступит к работе с этапа в Лас-Вегасе.

Источник: Motorsport-Magazin
Формула-1

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