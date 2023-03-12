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Сегодня, 17:29

Гоночный директор «Феррари» может покинуть команду в ближайшем будущем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес может покинуть команду в ближайшем будущем, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, новый руководитель скудерии Фредерик Вассер продолжает вносить изменения в технический и руководящий штаб команды. Однако в «Феррари» может возникнуть противостояние в борьбе за власть. Вассер в данный момент пользуется заметно меньшей свободой принятия решений в сравнении со своими предшественниками — и по многим вопросам должен получать «зеленый свет» от исполнительного директора Бенедетто Виньи.

Сообщается, что многим сотрудникам «Феррари» не нравится такое положение вещей и Мекьес может стать следующим специалистом высшего звена, который покинет «Феррари».

Ранее информировалось, что руководитель отдела аэродинамики «Феррари» Давид Саншес ушел из команды.

Формула-1
Феррари
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