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Сегодня, 17:43

Сайнс — о критике: «Судя по всему, некоторые люди не хотели видеть меня в числе лидеров»

Анна Горшкова
Корреспондент

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, что не понимает причин критики в свой адрес.

Отметим, что Сайнс неудачно начал сезон-2022, однако к середине чемпионата сумел адаптироваться и начал не уступать в скорости Шарлю Леклеру. При этом многие до сих пор призывают «Феррари» сделать его вторым номером.

«Я могу понять такую критику после первых гонок сезона, когда Шарль очевидно был на шаг впереди меня по скорости и в квалификации, и в гонке. Но к середине сезона мне удалось серьезно прибавить. Я начал все чаще участвовать в борьбе и в некоторые степени это стало разочарованием — потому что некоторые люди, судя по всему, не хотели меня там видеть. Сначала меня критиковали за то, что я не участвую в борьбе за самые высокие места, а когда я начал это делать, некоторые начали задаваться вопросом, что я вообще там делаю и что я должен каждый раз позволять Шарлю меня побеждать. Так что да, такие заявления расстраивали», — приводит слова Сайнса GP Today.

По словам 28-летнего пилоты, нынешнее руководство «Феррари» хочет сохранить равный статус пилотов и не собирается разделять их на первый и второй номера.

«Маттиа Бинотто и наша команда в целом признают, что это равенство пилотов является нашей сильной стороной. Однако ясно и то, что некоторым людям, которые следят за «Феррари», не нравится видеть сразу двух ведущих пилотов. Возможно, вопросы нужно задавать именно им», — сказал Сайнс.

В личном зачете пилотов сезона-2022 Сайнс занимает пятое место (202 очка), арль Леклер находится на третьей позиции (252).

Нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен досрочно стал победителем чемпионата мира сезона-2022 «Формулы-1».

Источник: https://www.gptoday.com/full_story/view/857302/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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