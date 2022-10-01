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1 октября, 14:10

Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Сингапура», пилоты провели половину сессии в боксах из-за дождя

Гонщик «Феррари» Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Сингапура»
Иван Торопцев
Корреспондент
Шарль Леклер.
Фото AFP

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам третьей свободной практики в рамках этапа «Формулы-1» в Сингапуре.

Время монегаска — 1 минута и 57,782 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл», отставание +0,526 секунды), на третьей строчке — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (+1,066).

Гонщики провели половину сессии в боксах из-за дождя. Ровно через полчаса дирекция гонки разрешила болидам появляться на трассе.

Результаты третьей практики «Гран-при Сингапура».
Результаты третьей практики «Гран-при Сингапура».

Сегодня, 1 октября состоится квалификация в рамках «Гран-при Сингапура». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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