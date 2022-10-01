Леклер показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Сингапура», пилоты провели половину сессии в боксах из-за дождя

1 октября, 14:10
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам третьей свободной практики в рамках этапа «Формулы-1» в Сингапуре.
Время монегаска — 1 минута и 57,782 секунды. Второе место занял Макс Ферстаппен («Ред Булл», отставание +0,526 секунды), на третьей строчке — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (+1,066).
Гонщики провели половину сессии в боксах из-за дождя. Ровно через полчаса дирекция гонки разрешила болидам появляться на трассе.
Сегодня, 1 октября состоится квалификация в рамках «Гран-при Сингапура». Начало — в 16.00 по московскому времени.