Леклер: «Проблемы «Феррари» больше, чем я ожидал. Мы сильно отстаем»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Испании».

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«Честно говоря, проблемы больше, чем я ожидал. В этом году уже случались разочаровывающие дни, и, увы, это [результат гонки] соответствует тому, что происходило в сезоне в целом. Мы провели первый отрезок на «харде» и ожидали, что это хорошие шины, но по какой-то причине все было очень плохо. Никакого сцепления, особенно спереди. Ограничения были совершенно другими в сравнении с квалификацией. В каком-то смысле мы это ожидали. То есть по какой-то причине мы никак не могли попасть в рабочее окно покрышек, а потом попали — это стало неожиданностью. Впереди большая работа», — приводит слова Леклера RaceFans.

Также 25-летний пилот заявил, что команды сильно отстает в гоночных условиях.

«На втором и заключительном отрезках ощущения были скорее такими, какими и должны быть, стало лучше. Но в целом мы сильно отстаем, особенно в гоночных условиях — опять. Я считаю, что нам нужно полностью сосредоточиться на этом и чаще находить оптимальное окно для шин, лучше с ними работать. Изменение температуры на два или три градуса оказывает огромное влияние на баланс, и в этот уик-энд у нас возникали проблемы с тем, чтобы попасть в окно», — признался Леклер.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 100 очков. В личном зачете Карлос Сайнс находится на шестой строчке (58), а Леклер — на седьмой (42).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Канаде с 16 по 18 июня.