Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую попал во время второй практики «Гран-при Максики».

«Я потерял контроль над задней осью в начале отрезка с полными баками. Но это была моя ошибка. Я уверен, что это не повредит нам на «Гран-при». Не думаю, что все это поставит нас под угрозу. У нас достаточно запасных компонентов сейчас, после всех штрафов, которые у нас были в прошлом, так что все должно быть в порядке.

Мы попробовали кое-что новое на моей машине, что мне не очень понравилось, так что я был не так спокоен за машину, как в первой практике. Но я знаю, что делать завтра, поэтому мы уверены, что результаты будут на высоте», — приводит слова Леклера F1i.com.

Леклер попал в аварию по ходу второй практики. Он потерял контроль над машиной и врезался в заграждения на выходе из 7-го поворота. После аварии Леклера сессия была временно остановлена красными флагами.