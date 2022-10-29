Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:16

Леклер — об аварии в практике: «Это моя ошибка, но я уверен, что это нам не повредит на «Гран-при»

Леклер прокомментировал аварию, в которую попал во время второй практики «Гран-при Максики»
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, в которую попал во время второй практики «Гран-при Максики».

«Я потерял контроль над задней осью в начале отрезка с полными баками. Но это была моя ошибка. Я уверен, что это не повредит нам на «Гран-при». Не думаю, что все это поставит нас под угрозу. У нас достаточно запасных компонентов сейчас, после всех штрафов, которые у нас были в прошлом, так что все должно быть в порядке.

Мы попробовали кое-что новое на моей машине, что мне не очень понравилось, так что я был не так спокоен за машину, как в первой практике. Но я знаю, что делать завтра, поэтому мы уверены, что результаты будут на высоте», — приводит слова Леклера F1i.com.

Леклер попал в аварию по ходу второй практики. Он потерял контроль над машиной и врезался в заграждения на выходе из 7-го поворота. После аварии Леклера сессия была временно остановлена красными флагами.

Источник: https://f1i.com/news/458764-leclerc-owns-up-to-my-mistake-after-heavy-fp2-crash.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Том Брэди развелся с моделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака
Американский экономист заявил о фактическом начале третьей мировой войны
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Магнуссен потерял 5 позиций на старте «Гран-при Мексики»