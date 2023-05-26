Гонщик «Феррари» Сайнс стал лучшим на первой практике «Гран-при Монако»

Сегодня, 16:18
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при Монако». Вторым стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес».
Гонщик «Уильямс» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.
Формула-1. «Гран-при Монако». Первая тренировка:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.13,372
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095
8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281
10. Александер Албон («Уильямс») +1,294
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353
13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448
14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711
17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185
19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413