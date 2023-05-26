Гонщик «Феррари» Сайнс стал лучшим на первой практике «Гран-при Монако»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время на первой тренировке «Гран-при Монако». Вторым стал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Тройку замкнул Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Гонщик «Уильямс» Александер Албон врезался в отбойник в первом повороте уже в конце свободной сессии, разбив машину.

Формула-1. «Гран-при Монако». Первая тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.13,372

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,338

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,663

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,666

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,721

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,872

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,095

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,213

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,281

10. Александер Албон («Уильямс») +1,294

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,346

12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,353

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,448

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,494

15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,694

16. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,711

17. Оскар Пиастри («Макларен») +1,820

18. Логан Сарджент («Уильямс») +2,185

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,312

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,413