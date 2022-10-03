Мик Шумахер: «Хаас» уверен во мне, домыслы о моем будущем не отвлекают»

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер высказался о своем будущем в «Формуле-1».

«Ситуация с контрактом такая, что мы сообщим, если появятся новости, разумеется. «Хаас» — приоритетный вариант? В этом плане новостей тоже нет. Домыслы о моем будущем не вызывают напряжения, они команду не отвлекают. Полагаю, команда знает, на что я способен, чего мы хотим добиться. Я уверен в команде, а команда уверена во мне. Мы в хорошем положении, и некоторые трассы должны подойти машине. Важно набирать очки», — приводит слова Шумахера Bild.

23-летний пилот еще не подписал контракт на сезон-2023. Соглашение немца с «Хаас» рассчитано до декабря 2022 года. Считается, что команда выбирает между Миком и резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом.

Шумахер с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», его напарник Кевин Магнуссен с 22 баллами на 14-й строчке.