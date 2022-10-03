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Сегодня, 11:18

Мик Шумахер: «Хаас» уверен во мне, домыслы о моем будущем не отвлекают»

Мик Шумахер высказался о своем будущем в «Формуле-1»
Анна Горшкова
Корреспондент

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер высказался о своем будущем в «Формуле-1».

«Ситуация с контрактом такая, что мы сообщим, если появятся новости, разумеется. «Хаас» — приоритетный вариант? В этом плане новостей тоже нет. Домыслы о моем будущем не вызывают напряжения, они команду не отвлекают. Полагаю, команда знает, на что я способен, чего мы хотим добиться. Я уверен в команде, а команда уверена во мне. Мы в хорошем положении, и некоторые трассы должны подойти машине. Важно набирать очки», — приводит слова Шумахера Bild.

23-летний пилот еще не подписал контракт на сезон-2023. Соглашение немца с «Хаас» рассчитано до декабря 2022 года. Считается, что команда выбирает между Миком и резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом.

Шумахер с 12 очками занимает 16-е место в общем зачете пилотов «Формулы-1», его напарник Кевин Магнуссен с 22 баллами на 14-й строчке.

Источник: https://www.bild.de/sport/motorsport/motorsport/formel-1-mick-schumacher-ueber-seine-zukunft-ich-bin-ueberzeugt-81495672.bild.html
Формула-1
Хаас
Мик Шумахер
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