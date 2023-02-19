Ландо Норрис: «Плотность команд в пелотоне в сезоне-2023 будет еще выше, чем в прошлом году»

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о перспективах команды в предстоящем сезоне-2023 «Формулы-1».

«На данном этапе сезона бессмысленно давать какие-то прогнозы или делать предположения. Не думаю, что прогноз может что-тот изменить или чем-то нам помочь. В целом нам просто нужно сосредоточиться на себе, своей работе.

Если говорить о прямых конкурентах «Макларена», то «Астон Мартин», как вы знаете, в нескольких гонках прошлого сезона были быстрее нас, у них очень хорошая машина. Как и у «Альфа Таури». Уверен, что плотность команд в пелотоне сейчас будет еще выше, чем в прошлом году. Лидерами, вероятно, останутся три ведущие команды. Может быть, кому-то удастся к ним присоединиться. Остальные же, вероятно, будут сражаться за одну позицию», – приводит слова Норриса GP Blog.

В сезоне-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов, помимо команд из топ-3 пропустив вперед «Альпин».

Сезон-2023 «Формулы-1» стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля состоятся предсезонные тесты.