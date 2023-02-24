Ферстаппен: «Первый день тестов прошел гладко, без каких-либо проблем»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал первый день предсезонных тестов в Бахрейне.

«Все хорошо. Мы проехали много кругов, к чему, конечно, и стремились. День прошел гладко, без каких-либо проблем. Мы смогли сосредоточиться на машине, опробовать кое-какие вещи, попытались понять новые покрышки. Днем и вечером мы провели большое количество времени в относительно жарких условиях. Так что день прошел достаточно нормально. Здорово пилотировать новую машину, последить, как слегка изменилось ее поведение, в том числе из-за шин.

Стал ли RB19 шагом вперед? Пока сложно сказать, но болид ведет себя хорошо. Думаю, это важнее всего», — приводит слова Ферстаппена сайт «Формулы-1».

Гонщик «Ред Булл» показал лучшее время и проехал 157 кругов за первый день заездов в Бахрейне — больше, чем все остальные команды. Вторым стал Фернандо Алонсо («Альпин»). Карлос Сайнс из «Феррари» занял третью строчку, его напарник Шарль Леклер стал четвертым.