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Сегодня, 11:00

Ферстаппен о смерти владельца «Ред Булла» Матешица: «Тяжелый день. Дитрих многое сделал для моей карьеры»

Ферстаппен прокомментировал смерть основателя компании «Ред Булл» Матешица
Руслан Минаев

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал смерть основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица.

Действующий чемпион «Формулы-1» признался, что бизнесмен многое сделал для его карьеры.

«Да, я думаю, что это очень тяжелая новость вообще для всех в «Формуле-1». Дитрих очень многое значил для «Ред Булл» и для нашего спорта вообще. Особенно с учетом того, что он сделал для меня — для моей карьеры, да и моей жизни в целом.

Это очень тяжелый момент, тяжелый для нас день. И в квалификации мы, разумеется, постарались сделать все, что могли. К сожалению, нам совсем немного не хватило до поула, но гонка по-прежнему впереди и я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Дитрих мог нами гордиться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Владелец и основатель «Ред Булла» Матешиц скончался в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен умер после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем конюшни «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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