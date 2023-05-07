Перес — о поуле на «Гран-при Майами»: «До квалификации это был мой худший уик-энд»

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал поул на «Гран-при Майами».

«До квалификации это был мой худший уик-энд. Я не понимал, как закрыть те десятые, что мне не хватало до Макса Ферстаппена и «Феррари». Я пересматривал все, что мы делали. В итоге мы внесли небольшое изменение перед квалификацией, и все немного ожило. Мы смогли показать круг в нужный момент. До квалификации все не складывалось. У меня возникали проблемы с балансом, уверенностью.

Борьба с Ферстаппеном? Я получаю удовольствие. Я двигаюсь от гонки к гонке. Завтра новый шанс, я стартую с поула, и мы в той позиции, когда есть что терять», — приводит слова Переса Sky Sports.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.