Гонщикам «Формулы-1» предложили бесплатный секс перед гонкой в Вегасе

Местный бордель предложил пилотам «Формулы-1» бесплатный секс перед «Гран-при Лас-Вегаса».

«С тех пор, как в 2018 году «Формула-1» отказалась от своих потрясающих девушек на стартовой решетке, этим соревнованиям в подавляющем большинстве случаев не хватает столь необходимой сексуальной привлекательности», — приводит слова одной из работниц TMZ.

«Гран-при Лас-Вегаса» пройдет с 17 по 19 ноября.

Гонки в Лас-Вегасе уже проходили в 1981 и 1982 годах. Победителями заезда стали Алан Джонс и Микеле Альборето соответственно.