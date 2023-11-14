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Сегодня, 14:25

Гонщикам «Формулы-1» предложили бесплатный секс перед гонкой в Вегасе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Подиум «Гран-при Бразилии».
Фото Global Look Press
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Местный бордель предложил пилотам «Формулы-1» бесплатный секс перед «Гран-при Лас-Вегаса».

«С тех пор, как в 2018 году «Формула-1» отказалась от своих потрясающих девушек на стартовой решетке, этим соревнованиям в подавляющем большинстве случаев не хватает столь необходимой сексуальной привлекательности», — приводит слова одной из работниц TMZ.

«Гран-при Лас-Вегаса» пройдет с 17 по 19 ноября.

Гонки в Лас-Вегасе уже проходили в 1981 и 1982 годах. Победителями заезда стали Алан Джонс и Микеле Альборето соответственно.

Источник: https://www.tmz.com/2023/11/14/f1-drivers-offered-free-sex-nevada-brothel-las-vegas-grand-prix/
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