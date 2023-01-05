Гонщики «Ф-1» в 2022 году 137 раз превысили лимит по использованию компонентов силовых установок

Гонщики «Формулы-1» в 2022 году 137 раз превысили лимит по использованию компонентов силовых установок.

Как сообщает Autosport, всего за прошедший сезон пилоты получили 36 моторных штрафов и 137 раз превысили лимит по компонентам. Спортсмены 20 раз отправлялись в конец решетки и потеряли еще 135 позиций.

Самым пострадавшим от штрафом стал гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода, который трижды начинал гонки с конца пелотона либо с пит-лейн.

Ни одного моторного штрафа в сезоне-2022 не получили гонщики «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Ланс Стролл, напарники по «Уильямсу» Алекс Албон и Николас Латифи, а также представитель «Макларена» Даниэль Риккардо.