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Сегодня, 17:35

Гонщики «Индикара» Палоу и О'Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках в США и Абу-Даби

Гонщики «Индикара» Алекс Палоу и Патрисио О'Уорд выступят за «Макларен» в пятничных практиках перед Гран-при «Формулы-1». Об этом сообщает Motorsport.

Палоу заменит Даниэля Риккардо на первой пятничной тренировки «Гран-при США». О'Уорд будет пилотировать «Макларен» на первой практике «Гран-при Абу-Даби» и заменит Ландо Норриса.

25-летний испанец Палоу является чемпионом «Индикар» 2021 года.

23-летний мексиканец О'Уорд в нынешнем сезоне выступает за «Макларен» в американской серии.

«Гран-при США» пройдет с 21 по 23 октября. Заключительная гонка сезона в Абу-Даби состоится с 18 по 20 ноября.

Источник: https://www.motorsport.com/f1/news/mclaren-reveals-fp1-sessions-for-indycar-aces-palou-oward/10384505/
Формула-1
Макларен
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