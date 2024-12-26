Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 08:29

GQ представил список десяти самых богатых гонщиков в истории «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Мужской журнал GQ (Gentlemen's Quarterly) опубликовал рейтинг самых богатых пилотов в истории «Формулы-1».

Самые богатые гонщики в истории «Формулы-1» по версии GQ:

1. Михаэль Шумахер — 889,6 миллиона долларов.
2. Льюис Хэмилтон — 422,6 миллиона долларов.
3. Фернандо Алонсо — 385,5 миллиона долларов.
4. Ники Лауда — 296,5 миллиона долларов.
5. Кими Райкконен — 270,6 миллиона долларов.
6. Дженсон Баттон — 222,4 миллиона долларов.
7. Себастьян Феттель — 207,6 миллиона долларов.
8. Марио Андретти — 192,7 миллиона долларов.
9. Эдди Ирвайн — 177,9 миллиона долларов.
10. Ален Прост — 148,2 миллиона долларов.

В этом списке учитывались все совокупные доходы действующих и бывших пилотов «Формулы-1».

Шумахер является 7-кратным чемпионом «Формулы-1».

Источник: GQ Sports
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Михаэль Шумахер
Фернандо Алонсо
Читайте также
11 шайб на двоих! Что произошло в матче ЦСКА – СКА
В Новый год жители России смогут увидеть Черную Луну
Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане
СКА пропустил пять шайб и дважды заменил вратаря в первом периоде матча с ЦСКА
Apple объяснила блокировку приложений VPN и СМИ для россиян
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя