GQ представил список десяти самых богатых гонщиков в истории «Формулы-1»

Мужской журнал GQ (Gentlemen's Quarterly) опубликовал рейтинг самых богатых пилотов в истории «Формулы-1».

Самые богатые гонщики в истории «Формулы-1» по версии GQ:

1. Михаэль Шумахер — 889,6 миллиона долларов.

2. Льюис Хэмилтон — 422,6 миллиона долларов.

3. Фернандо Алонсо — 385,5 миллиона долларов.

4. Ники Лауда — 296,5 миллиона долларов.

5. Кими Райкконен — 270,6 миллиона долларов.

6. Дженсон Баттон — 222,4 миллиона долларов.

7. Себастьян Феттель — 207,6 миллиона долларов.

8. Марио Андретти — 192,7 миллиона долларов.

9. Эдди Ирвайн — 177,9 миллиона долларов.

10. Ален Прост — 148,2 миллиона долларов.

В этом списке учитывались все совокупные доходы действующих и бывших пилотов «Формулы-1».

Шумахер является 7-кратным чемпионом «Формулы-1».