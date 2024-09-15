Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:40

Пиастри стал победителем «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Оскар Пиастри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на «Гран-при Азербайджана».

Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+10,910). Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес» (+31,328).

Карлос Сайнс («Феррари») и Серхио Перес («Ред Булл») сошли после аварии на предпоследнем круге. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который стартовал 15-м, занял четвертую строчку. Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым.

По итогам «Гран-при Азербайджана» «Макларен» (475 очков) возглавил Кубок конструкторов, опередив «Ред Булл» (456).

Следующий этап «Ф-1» пройдет с 20 по 22 сентября в Сингапуре.

Формула-1
Макларен
Феррари
Оскар Пиастри
Шарль Леклер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя