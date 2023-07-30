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Сегодня, 14:30

Гран-при Бельгии: смотреть бесплатно трансляцию гонки Формулы-1

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» начнется в 16.00 мск 30 июля
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Болид пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена.
Болид Макса Ферстаппена.
Фото Reuters
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30 июля, в воскресенье, на трассе «Спа-Франкоршам» в бельгийском городе Спа пройдет гонка «Гран-при Бельгии» 12-го этапа «Формулы-1» 2023 года. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Бельгии» можно будет в прямом эфире на каналах «Вершина Автоспорта» или Simply Plus во ВКонтакте.

29 июля пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт «Гран-при Бельгии». Вторым стал Оскар Пиастри («Макларен», отставание +6,677 секунды), на третьем месте расположился Пьер Гасли из «Альпин» (+10,733). 23 июля победителем «Гран-при Венгрии» стал 25-летний двукратный чемпион мира Ферстаппен.

Формула-1: новости и календарь гонок, личный зачет и Кубок конструкторов, пилоты и трассы — в разделе сайта.

Формула-1
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