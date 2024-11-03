Норрис завоевал поул на «Гран-при Бразилии», квалификация пять раз прерывалась красными флагами

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат в квалификации «Гран-при Бразилии». Он показал результат 1 минута 23,405 секунды.

Вторым стал Джордж Расселл («Мерседес», +0,173), замкнул тройку гонщик Юки Цунода («РБ», +0,706).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выбыл во втором сегменте. Он квалифицировался 12-м, но из-за штрафа в пять мест начнет гонку 17-м.

Квалификация проходила в дождевых условиях. Пять раз гонка прерывалась красными флагами. В аварии попали Франко Колапинто, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Алекс Албон.

«Гран-при Бразилии» пройдет сегодня, 3 ноября, в 18.30 мск.

Квалификация «Гран-при Бразилии»:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.23,405

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,173

3. Юки Цунода («РБ») +0,706

4. Эстебан Окон («Альпин») +1,070

5. Лиам Лоусон («РБ») +1,079

6. Шарль Леклер («Феррари») +1,120

7. Алекс Албон («Уильямс») +1,252

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,281

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5,593

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени