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Сегодня, 22:16

Пиастри выиграл спринт-квалификацию «Гран-при Бразилии», Норрис — 2-й, Леклер — 3-й

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучший результат в спринт-квалификации на «Гран-при Бразилии». Его лучший круг — 1 минута 08,899 секунды.

Второе место занял напарник Пиастри Ландо Норрис (+0,029). Третьим стал Шарль Леклер из «Феррари» (+0,254).

Спринт в Сан-Паулу пройдет в субботу, 2 ноября, в 17.00 по московскому времени.

Топ-10 спринт-квалификации «Гран-при Бразилии»:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1 минута 08,899 секунды
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,029
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,254
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,320
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,544
7. Пьер Гасли («Альпин») +0,723
8. Лиам Лоусон («РБ») +1,042
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,179
10. Оливер Бермэн («Хаас») нет времени

Формула-1
Макларен
Феррари
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Шарль Леклер

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