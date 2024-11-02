Норрис выиграл спринт на «Гран-при Бразилии», Пиастри — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл спринт на «Гран-при Бразилии».

Вторым в гонке стал напарник Норриса Оскар Пиастри, на третьем месте — гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В концовке спринта были желтые флаги. Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг остановился на обочине, у него задымился болид.

В субботу, 2 ноября, также пройдет квалификация к воскресной гонке в Сан-Паулу. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Топ-10 спринта «Гран-при Бразилии»:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,593

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,497

4. Шарль Леклер («Феррари») +5,656

5. Карлос Сайнс («Феррари») +7,224

6. Джордж Расселл («Мерседес») +12,475

7. Пьер Гасли («Альпин») +18,161

8. Серхио Перес («Ред Булл») +18,717

9. Лиам Лоусон («РБ») +20,773

10. Алекс Албон («Уильямс») +24,606