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Сегодня, 22:19

Ферстаппен выиграл поул в «Гран-при Бразилии», в тройке — Леклер и Стролл

Руслан Минаев
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен победил в квалификации «Гран-при Бразилии». Действующий чемпион «Формулы-1» показал время 1 минута 20,727 секунды.

Вторым завершил заезды Шарль Леклер («Феррари»), который отстал от лидера на 0,294 секунды. Третье место у Лэнса Стролла («Астон Мартин») — 0,617 секунды.

После первого сегмента выбыли Юки Цунода («Альфа Таури»), Даниэль Риккардо («Альфа Таури»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Логан Сарджент («Уильямс») и Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»).

После второго сегмента выбыли Алекс Албон («Уильямс»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Пьер Гасли («Альпин»), Эстебан Окон («Альпин») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Гран-при Сан-Паулу

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.20,727

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,294

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,617

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.660

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,742

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,863

7. Ландо Норрис («Макларен») +1,260

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1,262

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1,594

10. Оскар Пиастри («Макларен») — не показал времени

Формула-1
Лэнс Стролл
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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