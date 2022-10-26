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Сегодня, 16:27

«Гран-при Китая» может не состояться в 2023 году

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Гран-при Китая» с высокой долей вероятности может не состояться в 2023 году, сообщает журналист Джо Сейвард в своем блоге.

По данным источника, причина заключается в том, что правительство Китая официально объявило о следовании политики «нулевой терпимости» в отношении пандемии Covid-19 и проведение гонки в условиях строжайших карантинных ограничений просто не представляется возможным.

«Это означает, что проведение гонки в Шанхае в 2023 году будет практически невозможным. В условиях ограничений и для зрителей, но, что еще важнее, из-за карантинных требований к участникам «Формулы-1», на соблюдение которых серия просто не сможет пойти», — написал Сейвард в блоге.

Отметим, что «Гран-при Китая» был включен в предварительный календарь «Формулы-1» на 2023 год. Гонка была уже отменена в 2020, 2021 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://joesaward.wordpress.com/
Формула-1
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