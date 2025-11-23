Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Норрис стал вторым, Пиастри — четвертый

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем этапа «Формулы-1» в Лас-Вегасе. Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал все 50 кругов. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший Ферстаппену 20,741 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес», отставание +23,546 секунды). Идущий на втором месте в личном зачете Оскар Пиастри из «Макларен» занял четвертое место, проиграв Ферстаппену 27,650 секунды. Ландо Норрис продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025. Британец набрал 408 очков, его отрыв от Оскара Пиастри за два этапа до конца чемпионата составляет 30 очков. Макс Ферстаппен, идущий третьим, уступает Норрису 42 очка. Предпоследний этап сезона-2025 в «Формуле-1» пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре.

Apei достаточно приезжать в пятерке 23.11.2025

Женек10 ну серьёзно ? никто не держит минус 3-5 секунд на круге, чтобы просто доехать не торопясь 23.11.2025

Apei Если тапок займет второе место, это будет чудо 23.11.2025

ёzhic8 Да всё уже. Норрису надо приехать вторым один раз, даже без спринта, что более чем реально. И ждать что Пиастри не победит дважды, что ещё реальнее. 23.11.2025

Сон Морфей Исправьте, не позорьтесь!!! Передайте статью написать ИИ будет правильнее, совсем уж отупел блог автомото 23.11.2025

Сон Морфей Алллло, идите учебник почитайте. Второе место на квалификации это не поул. Также Норрис - это не голландец, а британец. Что за невежество? 23.11.2025

Sever Интрига топчик! 23.11.2025

VeryOldLazy Да уж)) Но с таким темпом всё равно без шансов... 23.11.2025

hottie Пиастри еще повезло, что 4й. Так-то совсем не едет. Антонелли на древнейшем харде так и не смог пройти. Повезло еще, что Леклер его 2й раз не обогнал. Норрис хоть и проиграл старт, но 2е место ему щас более чем достаточно. Попов там в конце начал как он любит интригу гнать, хотя отрывы сокращались быстро скорее всего просто из-за того, что пилоты последние круги доезжали понимая, что уже никуда с этих мест не денутся. Вот и доезжали уже не торопясь. 23.11.2025

Millwall82 что-то Норрис перемудрил на старте. Но хоть у Жорика свое забрал. 23.11.2025