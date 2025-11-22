Видео
Сегодня, 08:10

Норрис завоевал поул на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый

Алина Савинова
Ландо Норрис.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса.

В решающем сегменте время лучшего круга британца составило 1 минуту 47,934 секунды. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,323), третьим — пилот «Уильямс» Карлос Сайнс (+0,362).

Партнер Норриса по команде Оскар Пиастри показал пятый результат (+1,027). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Ферарри» занял последнее, 20-е место в квалификации.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.

3

  • Женек10

    Нигру набуй

    22.11.2025

  • VeryOldLazy

    Удивлён. Взять дождевую у "мокрого" пилота... найс джоб)) Или коварные папайцы и до Макса добрались?))

    22.11.2025

  • ёzhic8

    Грустно это, то что с Пиастри делают

    22.11.2025

    Формула-1
    Макларен
    Карлос Сайнс
    Ландо Норрис
    Льюис Хэмилтон
    Макс Ферстаппен
    Оскар Пиастри
