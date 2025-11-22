Сегодня, 08:10
Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса.
В решающем сегменте время лучшего круга британца составило 1 минуту 47,934 секунды. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,323), третьим — пилот «Уильямс» Карлос Сайнс (+0,362).
Партнер Норриса по команде Оскар Пиастри показал пятый результат (+1,027). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Ферарри» занял последнее, 20-е место в квалификации.
Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.
Женек10
Нигру набуй
22.11.2025
VeryOldLazy
Удивлён. Взять дождевую у "мокрого" пилота... найс джоб)) Или коварные папайцы и до Макса добрались?))
22.11.2025
ёzhic8
Грустно это, то что с Пиастри делают
22.11.2025