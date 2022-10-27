«Гран-при Мексики» останется в календаре «Формулы-1» до 2025 года

«Гран-при Мексики» останется в календаре «Формулы-1» на ближайшие годы, сообщает пресс-служба Международной автомобильной ассоциации.

Новое соглашение рассчитано на три года и истечет по окончании сезона-2025.

«Гран-при Мексики» вернулся в календарь чемпионата в 2015 году. В 2020 году этап был отменен из-за пандемии коронавируса, однако вернулся в календарь в сезоне-2021.

Отметим, что с 28 по 30 октября 2022 года на «Автодроме имени братьев Родригес» состоится «Гран-при Мексики» «Формулы-1».