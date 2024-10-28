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Сегодня, 00:48

Сайнс выиграл «Гран-при Мексики», Норрис стал вторым, Ферстаппен — шестой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Карлос Сайнс и Ландо Норрис во время гонки на «Гран-при Мексики».
Фото Reuters
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал победителем «Гран-при Мексики».

Испанец, стартовавший с поул-позиции, выиграл вторую гонку в сезоне-2024. Вторую строчку занял Ландо Норрис из «Макларен», третьим стал партнер Сайнса по команде Шарль Леклер.

Лидер личного зачета Макс Ферстаппен финишировал шестым. На 10-м круге нидерландец обогнал Норриса в борьбе за второе место после рестарта гонки и ухода с трассы машины безопасности. Стюарды посчитали действия Ферстаппена опасными и дали ему два 10-секундных штрафа.

Ферстаппен продолжает занимать первое место в личном зачете «Формулы-1» с 362 очками. Ландо Норрис, идущий вторым, сократил отставание от нидерландца до 47 очков. На третьей строчке — Шарль Леклер, уступающий Ферстаппену 71 очко.

Лидером Кубка конструкторов является «Макларен» — у команды 566 очков. «Феррари» поднялась на вторую строчку с 537 очками, «Ред Булл» опустился на третью позицию с 512 очками.

До конца сезона-2024 осталось четыре гонки. Следующий этап пройдет в Бразилии с 1 по 3 ноября.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер

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