«Гран-при Монако» остановили из-за аварии трех болидов на первом круге

Гонку восьмого этапа сезона-2024 «Формулы-1» в Монако остановили на первом круге из-за аварии с участием трех пилотов.

На прямой после первого поворота гонщик «Ред Булл» Серхио Перес повернул болид в правую сторону и зацепил правым задним колесом переднее антикрыло машины Кевина Магнуссена из «Хаас». В результате Переса закрутило и он задел партнера Магнуссена по команде, Нико Хюлькенберга.

Все три пилота сошли с дистанции, но смогли покинуть болиды самостоятельно — инцидент обошелся без вреда здоровью спортсменов.

После аварии гонка была остановлена. На момент красного флага лидировал Шарль Леклер («Феррари»), второе место занимал Оскар Пиастри («Макларен»), а тройку замыкал Ландо Норрис («Макларен»).

Гонка возобновится в 16.44 по московскому времени.