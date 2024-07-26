«Гран-при Нидерландов» может покинуть календарь «Формулы-1»

Директор автодрома «Зандворт» в Нидерландах Роберт ван Овердейк сообщил, что автодром может остаться без этапа «Формулы-1» после 2025 года.

«На данный момент риски очень велики, но мы, конечно, делаем все, что в наших силах, чтобы проведение гонки после 2025-го оставалось возможным. Мы не в траурном состоянии, но очевидно, что ситуация неустойчивая. Это не связано с нашими отношениями с «Формулой-1», ведь они все еще фантастические. Но я надеюсь, что все в Нидерландах также понимают, что организация настолько масштабного события в нашей стране — это не что-то само собой разумеющееся», — приводит слова Овердейка RacingNews365.

На трассе «Зандворт» этапы «Формулы-1» проходили с 1952 по 1985 год, затем они перестали проводиться и вернулись только в 2020 году. «Гран-при Нидерландов» — одна из двух гонок в сезоне-2024, которая не получает финансовой поддержки со стороны государства.

В 2024 году «Гран-при Нидерландов» пройдет с 23 по 25 августа.